Journalistes moeten weinig vrezen in ‘proces van de solidariteit’ WHW

08 november 2018

19u21 0 Brussel In het ‘proces van de solidariteit’ heeft het parket de vrijspraak voor twee beklaagden gevraagd, en lichte straffen voor twee anderen. Nog andere beklaagden riskeren dan weer twintig tot veertig maanden cel.

De twee betrokken journalisten lijken alvast geen zware straf te moeten vrezen. Anouk Van Gestel, hoofdredactrice van het Franstalige ‘Marie Claire’, ving een 16-jarige Soedanees op en had haar collega Myriam Berghe van ‘Femmes d’Aujourd’hui’ om hulp gevraagd. Ook die laatste bood migranten onderdak aan en leende haar gsm en laptop uit aan een migrant die — volgens het parket — wél meewerkte aan mensensmokkel. Volgens het Openbaar Ministerie is Berghe daarom wel schuldig, maar volstaat de opschorting. Voor Van Gestel en een andere beklaagde die ook enkel onderdak bood, werd de vrijspraak gevraagd.

Voor de overige beklaagden eist het Openbaar Ministerie celstraffen van één jaar tot veertig maanden. Zij worden verdacht van georganiseerde mensenhandel. De andere beschuldiging — die van criminele bendevorming — moet echter geherkwalificeerd worden.

Onderscheid

In de rechtbank klonk het dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen migranten, helpers en mensensmokkelaars. “Wat wij een ‘helper’ noemen, is iemand die de toegang, het verblijf of de transit van een illegaal vergemakkelijkt. Dat is verboden, maar er is een voorbehoud omdat de hulp op humanitaire grond aangeboden wordt. En laat het duidelijk zijn: er is hier geen sprake van het criminaliseren van mensen die onderdak bieden.”

De vijf beklaagden die niet als ‘mensensmokkelaar’ gezien worden, zijn medeplichtig aan mensensmokkel, maar niet in het kader van een organisatie of vereniging. “Zij hebben het werk van de mensensmokkelaars vergemakkelijkt door hen hulp te bieden”, luidde het. Het gaat dan om communicatiemateriaal dat ter beschikking gesteld werd. Twee van hen moeten volgens het parket volledig vrijgesproken worden, voor de drie anderen wordt een lichte straf geëist.