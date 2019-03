Jongeren overvallen nachtwinkel en verwonden uitbater WHW

27 maart 2019

11u40 0 Brussel Een minderjarige man is opgepakt nadat hij samen met twee vrienden een nachtwinkel probeerde te overvallen. Hierbij werd de eigenaar aangevallen met een mes. Het slachtoffer raakte licht gewond.

De eigenaar van een nachtwinkel op de Jetse Steenweg wilde net zijn winkel sluiten toen twee jongeren nog een pakje sigaretten kwamen halen. “Ik ga er wel niet voor betalen hoor”, maakte een van hen onmiddellijk duidelijk. Hierop vroeg de eigenaar resoluut om zijn winkel te verlaten. Dat deden ze zonder morren, maar buiten probeerden ze zijn scooter te stelen. Dat mislukte en de scooter viel op de grond. Daarop kwam de man naar buiten, waarna de drie hem met een mes bedreigden. Een van hen stak hem meermaals in het lichaam en de handen. Uiteindelijk liepen ze weg.

Het slachtoffer kon de politie optrommelen, en die pakte een van de jongeren even later op. Hij had zich in de buurt verscholen in een tuin. De jongeman werd door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst.