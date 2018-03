Jongeren leren wat respect is op Cruyff Court 23 maart 2018

02u52 0 Brussel Twee jaar na de aanslagen is in Molenbeek het Cruyff Court geopend. Op het speelveld kunnen jongeren zich uitleven tijdens een partijtje voetbal, en -belangrijker- levenslessen als respect, zelfontplooiing, vertrouwen en tolerantie opsteken.

Het splinternieuwe Cruyff Court, een voetbalveld met kunstgras, is donderdagochtend ingehuldigd in het Muzenpark. "De aanslagen waren een uitbarsting van spanningen die al langer te voelen waren in Brussel", zegt Unico van Kooten van PlayandPeace, initiatiefnemer van het project. "Na de aanslagen had de hoofdstad duidelijk nood aan een grote daad van hoop. Regeringen beloofden om achtergestelde wijken als Molenbeek op te knappen, maar dat begint niet in wetsteksten, wel op straat, bij de jeugd."





Samen met de gemeente Molenbeek en De Cruyff Foundation, van de voormalige Nederlandse voetbaltopper Johan Cruyff, verbinden ze via sport en spel de jongeren rond thema's als teamspirit en leren ze hen met elkaar omgaan, zelfvertrouwen winnen en zich persoonlijk ontwikkelen. Op een groot bord boven het voetbaldoel hangen dan ook de 14 Cruyff regels, waaronder teamspirit, verantwoordelijkheid en respect.





Vanaf april lessen

Vanaf april krijgen Molenbeekse kinderen voetballessen van de Cruyff Coaches. "In Amsterdam volgen we een vierdaagse opleiding over het bijbrengen van zowel de voetbalsport als de 14 regels", zegt coach Doranthina Likaj (28), die zelf voetbalt bij RDWM-meisjes. Ook scholen en jeugdverenigingen kunnen zich uitleven op het voetbalveld. "Iedereen van de gemeente is welkom." Een contract voor onderhoud van het plein werd voor de komende tien jaar afgesloten.





(DCFS)