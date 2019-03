Jongeren krijgen eigen tentoonstelling in Huis van Europese geschiedenis

Marc Baert

07 maart 2019

19u23 0 Brussel De jeugd komt dezer dagen op straat voor het klimaat. Protesterende jeugd is een fenomeen dat steeds terugkomt. Daar speelt een nieuwe tentoonstelling ‘Restless Youth’ in het huis van de Europese Geschiedenis op in. Die toont hoe vier generaties opgroeiden in Europa.

De vier generaties krijgen in de tentoonstelling hun eigen ruimte en die begint met de jaren ‘40 met de reactie tegen de oorlog. In een tweede zaal word je als bezoeker ondergedompeld in de woelige jaren ’60. West en Oost-Duitsland worden daar belicht, net zoals de Koude Oorlog. Als je de lift naar de eerste verdieping neemt, dan kom je in de jaren ’80 terecht met natuurlijk de punkbeweging en als tegencultuur de yuppies. Hier begint ook het verhaal van de ecologische beweging zoals Greenpeace.

In het laatste deel van de tentoonstelling is het aan de beurt van de digitale generatie en wordt het verhaal verteld van Edward Snowden, de man die belangrijke info van de CIA en NSA naar buiten bracht.

De expo loopt nog tot 29 februari 2020 en is gratis voor iedereen. Info over museum en tentoonstelling: https://historia-europa.ep.eu/home.