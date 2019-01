Jongeren geschokt na brandstichting in hun jeugdhuis: “zelf geschilderd en ingericht” Jasmijn Van Raemdonck HA

02 januari 2019

10u29 3 Brussel Een jeugdhuis in Sint-Pieters-Woluwe was dinsdagavond het doelwit van een onbekende die een molotovcocktail door het raam gooide. Rond datzelfde tijdstip vatte 50 meter verderop ook een auto vuur. De politie linkt beide voorvallen en gaat uit van brandstichting. De buurt reageert teleurgesteld.

De brandweer kreeg rond 21.20 uur een oproep binnen over een brandend voertuig in de Grensstraat in Sint-Pieters-Woluwe. “De brandweer was snel ter plaatse en heeft de brand vlug kunnen blussen”, laat Jozef Koeks, korpschef van de politiezone Montgomery weten. Momenteel is er nog geen uitsluitsel over de oorzaak van de brand. “Maar vermoedelijk is ze aangestoken”, voegt de korpschef eraan toe.

De politie linkt het voorval namelijk aan een andere brand in een jeugdhuis 50 meter verderop. Daar vond de brandweer sporen van een molotovcocktail. De politie is momenteel bezig met een onderzoek en bekijkt de camerabeelden in de buurt. “Wij leggen het verband tussen beide incidenten en vermoeden dat het gaat om brandstichting”. Bij beide incidenten raakte niemand gewond.

“Jeugdhuis is van onschatbare waarde”

Het jeugdhuis is gelegen in de sociale woonwijk ‘Cité de l’amitié’. De buurt reageert geschokt op de gebeurtenissen. “Dit jeugdhuis is voor de jongeren uit de wijk van onschatbare waarde”, vertelt Sopi Aziz, algemeen directeur van ‘En bord de Soignes’ dat het lokaal verhuurt. In het jeugdhuis waar de molotovcocktail werd binnen gegooid, komen de jongeren elke dag na school samen en worden geregeld activiteiten georganiseerd. “De jongeren zijn enorm teleurgesteld. Dit jeugdhuis is echt hún plek. Zij hebben hard gewerkt om het lokaal helemaal zelf te schilderen en in te richten”, vertelt Sopi.

Enkele maanden gesloten

De directeur is ervan overtuigd dat het gaat om een geïsoleerde daad. “Dit kenmerkt onze wijk niet, integendeel. Ik sprak gisteren nog met jongeren die meteen voorstelden om te helpen met de opkuis van de schade aan het lokaal”. De herstellingen zullen nog enkele maanden in beslag nemen. “Het zal zeker tot eind maart duren voor we het lokaal weer in gebruik zullen kunnen nemen”, aldus Sopi. Hij wil er alles aan doen om samen met de gemeente zo snel mogelijk een alternatieve ontmoetingsplaats voor de jongeren te vinden. “Zij moeten kost wat kost kunnen doorgaan met hun activiteiten”.