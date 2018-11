Jongen die wapen op school toonde in maart voor rechter WHW

30 november 2018

15u31 0 Brussel De 20-jarige jongeman die dinsdag een alarmpistool toonde op de Da Vinci-school in Anderlecht, zal in maart voor de Brusselse correctionele rechtbank moeten verschijnen. Het parket vervolgt hem voor het wapenvertoon en diefstal met geweld.

De feiten, die donderdag gemeld werden door RTL, vonden dinsdag plaats. Een leraar van de Da Vinci-school betrapte de 20-jarige leerling toen die met een wapen zwaaide en een paar maal de trekker overhaalde. De jongeman had het wapen daarbij weliswaar niet op iemand gericht. De leraar kon het wapen afnemen en de politie werd verwittigd. Die pakte de jongeman op en stelde hem ter beschikking van het parket. Het wapen bleek een alarmpistool, een replica van een Beretta 9 mm. Het werd in beslag genomen. De jongeman was op school al in de problemen gekomen en was ook allesbehalve een onbekende voor het gerecht. “Hij was al gedagvaard voor een diefstal met geweld”, zegt parketwoordvoerder Denis Goeman. “Dat proces zal in maart plaatsvinden. We doen er alles aan om hem dan ook te vervolgen voor het wapenvertoon.