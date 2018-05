Jongen (9) aangereden door tram 12 mei 2018

Ter hoogte van de Stefaniastraat is gisteren een 9-jarige jongen gewond geraakt toen hij aangereden werd door een tram van de MIVB. Dat gebeurde omstreeks 16 uur. Hij heeft een zware klap tegen het hoofd gekregen, maar kon door een voetganger op tijd weggetrokken worden. Anders was de jongen meer dan waarschijnlijk onder de tram terechtgekomen. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis, al is het niet duidelijk hoe hij er aan toe is. De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. (VDBS)