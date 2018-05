Jongeman viert vrijlating met... nieuwe arrestatie 18 mei 2018

02u53 0

Een jonge Brusselaar heeft maar erg kort kunnen genieten van zijn vrijheid. De man kwam op 2 februari vrij nadat hij een gevangenisstraf van 20 maanden voor verschillende diefstallen had uitgezeten. Dit vierde hij in de buurt van Zellik in zijn auto met alcohol, cocaïne en enkele geneesmiddelen. Geen goed idee, want onder invloed van deze gevaarlijke cocktail begon hij enkele geparkeerde wagens te doorzoeken. Een buurtbewoner merkte hem op en belde de politie, die hem even later konden oppakken. Hij bleek enkele cd's en twee gps'en bij zich te hebben. "Vrijwel meteen na zijn vrijlating wordt hij opnieuw opgepakt. Meneer heeft geen respect voor de wet en nog minder voor andermans eigendom", haalde de procureur uit. Uitspraak op 31 mei. (WHW)