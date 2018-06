Jongeman viert vrijlating... en mag weer de cel in 02 juni 2018

02u55 0 Brussel Een jonge Brusselaar heeft maar kort van zijn herwonnen vrijheid kunnen genieten.

De jongeman werd op 2 februari vrijgelaten na een gevangenisstraf van twintig maanden voor een reeks diefstallen. Hij ging prompt aan het vieren in Zellik, met alcohol, cocaïne en geneesmiddelen. Geen goed idee, want onder invloed van die gevaarlijke cocktail besloot hij dat het tijd was om enkele geparkeerde auto's te doorzoeken. Een buurtbewoner zag dat gebeuren en belde de politie. Die kon de Brusselaar even later oppakken, met enkele cd's en twee gps-toestellen in zijn bezit.





De rechter kon allesbehalve met die jongste 'frats' lachen en gaf de jongeman een nieuwe celstraf van dertig maanden. "Dit getuigt van een bijzonder perverse ingesteldheid", klonk het. "Meneer doet er alles aan om niet gewenst te zijn. Hopelijk brengt een strenge straf hem tot inkeer." (WHW)