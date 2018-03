Jongeman tot drie keer toe uit de bocht 27 maart 2018

Een jongeman uit Vorst heeft zich voor de rechter moeten verantwoorden voor enkele incidenten. De twintiger gaf op 10 juni 2014 zijn stiefvader enkele rake klappen nadat deze hem het huis had uitgezet. Daarop overnachtte hij bij een kameraad, maar ook dat verliep niet vlekkeloos. De twee hadden zo'n dorst dat ze een drankautomaat aan een winkel openbraken. Een jaar later zat hij nog steeds op het verkeerde pad, want toen ging hij aan de haal met een BMW van een vriendin waar hij logeerde. Het parket vordert een celstraf van 12 maanden met uitstel. (WHW)