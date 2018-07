Jongeman overleeft schot van rivaal 10 juli 2018

02u42 0 Brussel Roberto L. (20) uit Brussel moet in november voor het hof van beroep verschijnen. Eerder kreeg hij een celstraf van 5 jaar met uitstel voor een poging dooslag op een liefdesrivaal.

De twee hadden het aan de stok gekregen nadat L. had geflirt met de vriendin van Steven J. (20). Hierna was een stevige woordenwisseling ontstaan die bij L. in het verkeerde keelgat was geschoten. Hij reed naar zijn ouderlijke woning en nam het pistool van zijn vader. Hierop reed hij naar de Sévignéstraat in Anderlecht waar J. woonde en schoot hem een kogel door het hoofd.





Mirakuleus genoeg overleefde het slachtoffer de poging doodslag. In zijn vlucht schoot de dader nogmaals waarbij de moeder van J. net werd gemist. Behandeling op 15 november.





(WHW)