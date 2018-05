Jongeman door het lint tijdens controle: vier maanden cel 09 mei 2018

Een Brusselse twintiger heeft een celstraf van vier maanden met uitstel gekregen voor smaad en weerspannigheid.





De jongeman, die al gekend was voor drugsfeiten, werd vorig jaar in Ternat aan een controle onderworpen. Toen de agenten hem wilden fouilleren maakte hij al veel misbaar. Maar toen ook zijn wagen doorzocht werd, ging hij helemaal door het lint. Een agent kreeg een fikse duw, waarop de twintiger wild om zich heen begon te schoppen en te slaan. Hij moest hardhandig tegen de grond gewerkt worden, waarna nog een scheldtirade volgde. Het parket had een boete van 800 euro gevorderd, maar de rechter vond een celstraf met uitstel meer op zijn plaats.





(WHW)