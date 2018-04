Jongeman door het lint bij politiecontrole 18 april 2018

Een Brusselaar riskeert een boete van 800 euro voor smaad en weerspannigheid. De jongeman, die al gekend was voor drugsfeiten, werd vorig jaar in Ternat gecontroleerd. Toen de agenten hem wilden fouilleren, maakte hij al veel misbaar. Maar toen ook zijn wagen doorzocht werd, ging hij door het lint. Eerst gaf hij een agent een fikse duw, waarna hij in het wilde weg begon te schoppen en te slaan. Toen de agenten hem tegen de grond werkten, volgde nog een scheldtirade. "Ik acht het niet bewezen dat er opzettelijke slagen waren, maar ik vervolg hem wel voor smaad en weerspannigheid", aldus de procureur. Uitspraak op 8 mei. (WHW)