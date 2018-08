Jongeman (18) toegetakeld door drie minderjarigen voor 50 euro 24 augustus 2018

Een jongeman van 18 is woensdagavond hard aangepakt door drie minderjarigen in het Ukkelse Wolvendaelpark. De politie vermoedt dat het groepje het geld van de jongeman wilde stelen en hem daarom in elkaar sloeg. De drie verdachten zijn opgepakt en de jongeman is intussen aan de betere hand. Agenten die aanwezig waren in het commissariaat naast het park, hadden woensdagavond plots geschreeuw gehoord. Toen ze op het geluid afgingen, zagen ze het slachtoffer. De drie minderjarigen werden vervolgens opgespoord en opgepakt. Na verhoor zijn ze ter beschikking gesteld van het Brusselse parket. Het is nog niet helemaal duidelijk waarom de verdachten de 18-jarige hebben aangevallen, maar het lijkt erop dat ze uit waren op de 50 euro in zijn portemonnee. Het slachtoffer is acht dagen arbeidsongeschikt. (WHW)