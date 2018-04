Jongedames staan mannetje bij brandweer 25 april 2018

Ook vrouwen kunnen gerust brandweerman worden. Tijdens de derde editie van jobbeurs Women@work ondervonden leerlingen dat gender geen rol uitmaakt bij een jobkeuze.





Zo'n 150 leerlingen uit het lager en middelbaar onderwijs leerden gisteren tijdens de jobbeurs Women@Work in Anderlecht dat meisjes ook in typisch mannenberoepen terecht kunnen. Ze namen een kijkje bij de achttien standjes van typische mannenbastions die in de hallen van de Abattoir waren opgesteld. De vrouwelijke collega's getuigden aan de leerlingen hoe zij hun mannetje staan als timmerman, brandweerman of elektricien.





De meisjes van het vijfde leerjaar van de Fusieschool uit Wolvertem waren alvast helemaal onder de indruk van Audry, de brandweervrouw. "In totaal heb ik tien vrouwelijke collega's op 1.000 mannen. En de voorbije jaren solliciteerden amper vrouwen voor de job. Dat moet veranderen." Audry bevestigt dat ze zichzelf tegenover haar mannelijke collega's vaak extra hard moet bewijzen. "Mannen die het niet gewoon zijn met vrouwen te werken, durven weleens streng voor ons zijn." De brandweer heeft geluk, want drie meisjes zagen de job van brandweervouw alvast zitten. (DCFS)/