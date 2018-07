Jonge valsmunter krijgt werkstraf 18 juli 2018

Een student (21) uit Elsene die opzettelijk met valse biljetten betaalde in de Gentse studentenbuurt, is veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur. Samen met twee vrienden, ging hij valse briefjes van 50 euro kopen in Nederland. "Ik snap niet hoe je zo dwaas kan zijn", zuchtte de openbare aanklager tijdens het proces. "Zo'n zware feiten plegen voor zo'n kleine som geld." Dat op valsmunterij zware straffen staan, wisten de jongens naar eigen zeggen niet. Het was dan ook schrikken toen de politie in de vroege uurtjes binnenviel in het ouderlijk huis van de jongeman uit Elsene. Naast een werkstraf kregen de drie jongens ook boetes tot 6.400 euro opgelegd - of 128 échte briefjes van 50 euro. (OSG)