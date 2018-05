Jong CD&V herschildert zebrapaden ACTIEVOERDERS KLAGEN DAT STAD TE WEINIG DOET VOOR VERKEERSVEILIGHEID FREYA DE COSTER

08 mei 2018

02u26 0 Brussel De zebrapaden in Brussel zijn onzichtbaar geworden. "Het gaat hier niet om een goocheltruc. De stad doet gewoon te weinig om de veiligheid te garanderen", aldus Jong CD&V. Ze trokken daarom gisteren naar de Handelskaai met de witte krijtverf in de hand.

Gewapend met spuitbussen gevuld met witte krijtverf, kleurden de vijf jonge actievoerders van Jong CD&V het quasi onzichtbare zebrapad aan de Handelskaai opnieuw in. De verf van de oversteekplaats is zo goed als verdwenen. "Levensgevaarlijk", zeggen de actievoerders. Niet toevallig kwam gisteren ook aan het licht dat de politie maar liefst 1.500 processen-verbaal over heel België heeft uitgeschreven voor automobilisten die niet stoppen aan een oversteekplaats.





Erbarmelijke staat

Gezien de stad volgens hen niets onderneemt, toverden de actievoerders zelf hun verf tevoorschijn. "De kwaliteit van de wegen is om te huilen. Putten in de weg, gebrekkige fietspaden of slecht zichtbare markeringen van zebrapaden. In Brussel is het dikwijls wachten op het eerste ongeluk, alvorens de beleidsmakers in actie schieten", zeggen Thomas Delchambre en Anton Schuurmans. "Je kan wel een foto nemen van de erbarmelijke staat en doorsturen naar de stad om de situatie aan te klagen, maar we merken dat er vervolgens niets ondernomen wordt." Het eerste zebrapad dat de vijf leden van Jong CD&V onder handen namen, was die op de beruchte Handelskaai, ook wel 'Doodskaai' genoemd. Daar klonk al eerder protest van de buurtbewoners, nadat een autorijstrook werd geïnstalleerd dwars over de voetgangers- en fietsboulevard.





De stad reageert dat zij intussen ook in actie zijn geschoten. "Om de drie jaar hernieuwen we de markeringen, dit jaar was het opnieuw tijd. Maar het weer was tussen november en eind maart uitzonderlijk koud, zodat we niet konden schilderen", zegt schepen van Mobiliteit Els Ampe. "Nu het mooi weer is, zijn we eindelijk van start kunnen gaan. Zo namen arbeiders gisteren de Arteveldestraat onder handen. Tegen de zomer zijn alle zebrapaden, parkeerplaatsen voor mindervaliden en fietsmarkeringen voorzien van een nieuwe laag verf."





Nog acties

Ook het actiecomité gaat de komende dagen door in de binnenstad en in Laken.





Bovendien zou ook het collectief 1030/00 uit Schaarbeek een verfactie organiseren. Nadat de voorbije weken al vier verkeersdoden vielen in Schaarbeek, eist het actiecomité om de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in te voeren in heel Schaarbeek.





Regenboogzebrapad

Ondertussen kregen de zes regenboogzebrapaden in hartje Brussel wel al een nieuwe lik verf. Hoewel die vorig jaar tijdelijk voor de Belgian Pride werden ingekleurd, besloot de stad ze dit jaar definitief te maken.