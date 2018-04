Jettenaren mogen in meer zones parkeren 07 april 2018

De gemeente heeft de parkeersectoren uitgebreid. Hierdoor kan elke houder van een parkeerkaart de auto niet alleen achterlaten in de eigen zone, maar ook in drie aangrenzende parkeerzones. Met die beslissing wil de gemeente een oplossing bieden voor de parkeerproblemen. Die ontstonden voornamelijk door de grote werken aan het Spiegelplein en tram 9. Begin april werd de nieuwe sectorisatie ingevoerd. Verder zullen de autobestuurders zich kunnen parkeren langs beide zijden in de straten die over twee deelsectoren verdeeld zijn. De nieuwe parkeerkaart die Jettenaren kunnen aanvragen zal vanaf nu ook virtueel zijn. Papieren exemplaren zijn niet meer nodig.





(DCFS)