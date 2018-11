Jette zamelt speelgoed in voor arme kinderen Freya De Coster

13 november 2018

11u10 0 Brussel De organisatie Vrouw & Maatschappij van Jette organiseert een speelgoed inzamelactie voor kinderen uit arme gezinnen.

‘Armoede is een groot probleem in Brussel, dat jammer genoeg in de eerste plaats de kinderen treft. Arm of rijk, wij vinden dat elk kind recht heeft op een cadeau van de Sint’, zegt Kathleen Segers, voorzitter van de vereniging.

‘Daarom roepen wij iedereen op om massaal speelgoed binnen te brengen. Dat delen we samen met het OCMW van Jette uit aan kinderen en gezinnen die zich geen sinterklaasgeschenkjes kunnen veroorloven. We hopen op een grote solidariteit.’

Segers hoopt vooral speelgoed te ontvangen dat nog in goede staat is. De inzamelactie loopt tot en met 1 december 2018.