Jean-Pierre Van Heymbeeck benoemd tot erelid provinciale wielerbond Stefan Van de Weyer

25 januari 2019

08u33 0 Brussel Jean-Pierre Van Heymbeeck van Royal Cureghem Sportief uit Brussel werd recentelijk benoemd tot erelid van de Vlaams-Brabantse afdeling van Cycling Vlaanderen. Hij is immers al meer dan 35 jaar in de weer voor zijn geliefde wielersport.

Van Heymbeeck was sportafgevaardigde tussen 1984 en 2010 en zetelt al in het provinciale hoofdbestuur vanaf 1988. Bij zijn wielerclub was hij tussen 1985 en 1987 adjunct-secretaris, tussen 1987 en 1994 vervulde hij er de rol van secretaris. Tussen 1994 en 2012 bekleedde hij er de voorzittersfunctie en tussen 2012 en 2016 was hij er ondervoorzitter. In 2016 werd hij dan finaal benoemd tot ere-voorzitter. Hij verzamelde in de voorbije decennia een mooi palmares die zeker een erelidmaatschap verdiende.