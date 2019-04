Je lege blikjes zijn geld waard: Brussel lanceert proefproject met statiegeld

Samia Zerkak

08 april 2019

18u14 0 Brussel Op drie plaatsen in Brussel kan je vandaag statiegeld krijgen in ruil voor lege blikjes. Elk blikje wordt beloond met 5 eurocent in de vorm van een aankoopbon die je in Good Food-winkels of horecazaken kan inwisselen. Recyclagebedrijf, Fost Plus, financiert het project.

De automaten komen naar aanleiding van het proefproject dat minister van Leefmilieu Céline Fremault en staatssecretaris voor Openbare netheid Fadila Laanan maandag lanceerden samen met Fost Plus, ULB, UCL en de stad Brussel. De bedoeling is om één of meerdere blikjes in de machine te zetten. In ruil geeft de automaat een aankoopbon ter waarde van het aantal blikjes die je ingebracht hebt. Een blikje is 5 eurocent waard. Die bon kan je vervolgens inwisselen bij een Good Food-winkel of in horeca-zaken.

Proefproject

Het proefproject duurt minstens zes maanden. In die zes maanden gaat Net Brussel geregeld de omliggende netheid beoordelen. De bedoeling is om na te gaan of zo’n automaat de blikjes op de grond kan verminderen. Elke machine kan tot 4.500 blikjes opnemen. Net Brussel staat ook in voor het leegmaken van de automaten.

De drie automaten kan je terugvinden op de campus Solbos, bij de universitaire kantines, op de Alma-site van de UCL, in Sint-Lambrechts-Woluwe en op het Muntplein in het centrum van Brussel.

De lijst met deelnemende handelszaken vind je binnenkort op retourpremie.brussels.