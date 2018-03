Jacques Brel geëerd op Irisfeesten 30 maart 2018

03u06 0

De Irisfeesten brengen op 6 mei hulde aan zanger Jacques Brel. Tijdens deze editie sluiten de Europese Instellingen zich voor het eerst aan bij het feest met een aantal originele activiteiten. Het Irisfeest viert dit jaar de 29ste verjaardag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Jaarlijks worden er enkele Brusselse gemeenten in de kijker gezet en dit jaar zijn dat Watermaal-Bosvoorde, Ukkel, Elsene en Oudergem. Op zaterdag 5 mei is er de traditionele Electro Night op het Paleizenplein en op zondag worden verschillende themadorpen opgetrokken in het Warandepark. De grote afsluiter wordt een optreden ter ere van de 40ste verjaardag van het overlijden van zanger en Schaarbekenaar Jacques Brel. Een vijftiental Belgische artiesten bundelen de stemmen voor een huldeconcert op het Paleizenplein. (DCFS)