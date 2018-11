Jaar na rellen: handelaar wacht nog steeds op schadevergoeding Galeries Du Meuble niet volledig voor kosten vergoed Freya De Coster

09 november 2018

16u14 0 Brussel Een jaar na de rellen in Brussel wacht meubelwinkel Galeries Du Meuble nog steeds op een deel van de beloofde compensatie van de stad. “Niets van aan”, beweert de stad. “We maakten van in het begin duidelijk dat we de materiële schade zouden compenseren, geen morele schade.”

De beelden staan nog steeds op Frieda De Kerfs netvlies gebrand. Hoe de stad plots in chaos verkeerde, hoe jongeren haar winkel Galeries Du Meuble aan diggelen sloegen en dieven de inboedel leegroofden, terwijl de politie verderop niets mocht ondernemen. Een jaar na de rellen op 11 november hoopt Frieda nog steeds op terugbetaling, maar een telefoontje verbrijzelde die hoop. “Ik hoor het ze nog goed zeggen, vlak na de rellen. De burgemeester en schepen deden hun ronde bij alle handelaars en beloofden plechtig dat de stad alles zou terugbetalen waar de verzekering niet zou tussenkomen. Vrijdagochtend kreeg ik plots te horen dat de stad weigert 16.900 euro te betalen, omdat die niet onder materiële schade valt. En dat ze die beslissing blijkbaar al in november 2017 genomen hadden. Schandalig hoe ze hun belofte niet nakomen en mij al die tijd aan het lijntje hielden.”

53.700 euro, dat was de totale som van de schade. “De verzekering betaalde een deel terug, en ook de stad keerde wel degelijk 8.900 euro uit. Van de daders heb ik trouwens geen cent ontvangen. Maar er komt meer bij kijken dan louter materiële schade. Ik moest zelf bewaking regelen, glas ruimen en ramen dichttimmeren. Dat alles kost geld. 32 dagen was de winkel dicht. In die periode verkocht ik maar één meubel ter waarde van 60 euro. Maar ondertussen liep de elektriciteits- en verwarmingsfactuur wel door. Ik vraag 150 euro inkomstenverlies per dag, dat is echt niet veel.”

Toch komt het stadsbestuur niet tussen. “Op 16 november 2017, enkele dagen na de rellen, besliste het schepencollege dat ze alle materiële schade zou vergoeden”, zegt stadssecretaris Luc Symoens. “Alle twaalf slachtoffers hebben tot op de laatste cent hun geld teruggekregen, óók Galeries Du Meuble. Maar mevrouw De Kerf eist dat wij haar ook vergoeden voor haar gebrek aan winst, haar rondritten met de auto, haar extra werk. Daarvoor komen wij niet tussen. We hebben iedereen op de hoogte gebracht over die vergoeding, ook mevrouw De Kerf.”

Toegeven

Maar voor Frieda blijft het erop neerkomen dat de stad haar oorspronkelijke belofte niet nakomt. “Ach, het is me niet om het geld te doen. Het enige wat ik op dit moment nog wil, is een welgemeende sorry. Maar toegeven dat ze, die keer na de rellen, te snel gesproken hadden, is blijkbaar teveel gevraagd.”