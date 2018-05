Irisfeesten in teken van Jacques Brel 05 mei 2018

De Irisfeesten brengen op 6 mei hulde aan zanger Jacques Brel. De Brusselse zanger stierf dit jaar exact 40 jaar geleden.





Met de Irisfeesten wordt dit jaar de 29ste verjaardag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevierd. Voor het eerst nemen ook de Europese instellingen actief deel.





Op zaterdag 5 mei is er de traditionele Electro Night op het Paleizenplein om de eerste feestdag af te sluiten. Op de slotdag, zondag 6 mei, wordt de straatkunst in de kijker gezet en worden verschillende themadorpen opgetrokken in het Warandepark. De grote afsluiter wordt een optreden ter ere van de 40ste verjaardag van het overlijden van zanger en Schaarbekenaar Jacques Brel. Een vijftiental Belgische artiesten bundelen de stemmen voor een huldeconcert op het Paleizenplein. (DCFS)