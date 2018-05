Irisfeesten (en de zon) lokken Brusselaars massaal uit hun kot 07 mei 2018

02u26 0 Brussel De 29ste Irisfeesten van het Brussels Gewest hebben de Brusselaars - mede dankzij het schitterende weer - afgelopen weekend massaal naar buiten gelokt.

Zaterdag was er de traditionele Electro Night op het Paleizenplein, waar ook tientallen foodtrucks opgesteld werden. In het Warandepark werden zondag verschillende themadorpen opgetrokken. Honderd verenigingen organiseerden er 'Feest in het Park'.





Voor het eerst namen ook de Europese instellingen actief deel aan de Irisfeesten. Grote afsluiter was zondagavond een optreden in het kader van de veertigste verjaardag van het overlijden van zanger en Schaarbekenaar Jacques Brel. Zo'n vijftien Belgische artiesten bundelden hun stemmen voor een uniek huldeconcert op het Paleizenplein. (DBS)