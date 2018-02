Inwoners voelen zich steeds onveiliger 23 februari 2018

Uit cijfers van politiezone Noord blijkt dat de criminialiteit in 2017 slechts met twee procent is gestegen. Het cijfer blijft daarmee stabiel sinds 2013. Uit een enquête blijkt wel dat inwoners zich onveiliger voelen. Zo'n 1.084 inwoners vulden de enquête in. In 2017 voelde 13 procent zich altijd of vaak onveilig tegenover 12 procent in 2015. Maar bij de respondenten die zich soms onvelig voelen was de stijging opmerkelijk groter. Ten opzichte van 20 procent in 2015 voelt nu 35 procent zich soms onveilig in de zone. Vooral roekeloos rijgedrag maakt dat inwoners zich niet veilig voelen. Daarnaast spelen vuilstort en afval op straat ook een grote rol in het onveiligheidsgevoel.





(VDBS)