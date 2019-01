Internet steekt de draak met Justitiepaleis Jasmijn Van Raemdonck

22 januari 2019

09u30 0 Brussel Op sociale media is het Brusselse justitiepaleis het onderwerp van spot. Het impressionante gebouw aan het Poelaertplein wordt aangehaald in de populaire ’10 Year Challenge’. Het gebouw lijkt al eeuwen in de stellingen te staan, een ideale aanleiding om op sociale media de duur van de werken nog eens aan te kaarten.

De ’10 Year Challenge’ is momenteel niet van de sociale media weg te denken. Insteek: mensen posten een foto van hun 10 jaar jongere zelf naast een recente foto. Daarbij is het vaak opvallend hoe sterk iemand veranderd is op een decennium tijd. Met deze insteek maakten gevatte instagrammers een ’10 Year Challenge’ van het Brusselse justitiepaleis en plaatsten zij twee identieke foto’s van het gebouw in de stijgers naast elkaar. Met andere woorden: op 10 jaar tijd is het justitiepaleis nog geen haar veranderd. Hiermee wordt de extreem trage vooruitgang van de werken aan het gebouw aangekaart. De werken aan het justitiepaleis gingen van start in 1987. Sindsdien staat het gebouw permanent in de stijgers. Beterschap zit er momenteel nog niet in want het einde van de werken is pas voorzien in 2040.