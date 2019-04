Internering dreigt voor man die agent aanviel WHW

04 april 2019

17u12 0 Brussel Issam T., die op 20 november een agent van de Brusselse politie aanviel, verschijnt op 17 april voor de Brusselse raadkamer. Die moet beslissen of de man geïnterneerd dan wel doorverwezen wordt naar de correctionele rechtbank.

De feiten vonden plaats op 20 november 2018 aan het politiecommissariaat aan de Brusselse Kolenmarkt. Een agent van de Brusselse politie werd rond 5.30 uur aangevallen door een man die gewapend was met twee messen. De agent raakte daarbij gewond in de hals. Twee andere agenten openden het vuur op de aanvaller en losten drie schoten. De aanvaller werd tweemaal geraakt in de romp. De agent raakte niet levensgevaarlijk gewond, maar was wel enige tijd arbeidsongeschikt.

Terroristisch karakter

De aanvaller bleek de 33-jarige Issam T., een man die al verschillende veroordelingen opliep voor diefstallen met braak en geweld, gewapende overvallen en verboden wapenbezit. In 2014 werd hij door de kamer van inbeschuldigingstelling geïnterneerd voor een poging tot doodslag op een cipier en verboden wapenbezit. In oktober 2018 werd hij ondanks een negatief advies van het parket vrijgelaten door de Kamer ter Bescherming van de Maatschappij van de strafuitvoeringsrechtbank. De onderzoeksrechter plaatste de man onder aanhoudingsbevel voor poging tot doodslag met een terroristisch karakter, maar het Brusselse parket is nu van oordeel dat het terroristisch karakter van de feiten niet vaststaat. Het dossier kwam woensdag voor de Brusselse raadkamer, maar die besloot de behandeling uit te stellen naar 17 april.