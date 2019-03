Inschrijvingen 20 kilometer van Brussel gestart WHW

25 maart 2019

Op zondag 19 mei vindt een van de bekendste loopwedstrijden van ons land opnieuw plaats. De lopers worden aan de start verwacht in het Jubelpark, waar traditioneel de start- en aankomstplaats is. Inschrijven is verplicht. Wees er op tijd bij want het aantal deelnemers is beperkt tot 40.000. De inschrijvingsperiode loopt nog tot 10 mei. Het startgeld bedraagt 25 euro. Inschrijven kan via de website of het kantoor van de organisatie. Deelnemers moeten minimaal 12 jaar oud zijn. Ook handisporters kunnen zich aanmelden.