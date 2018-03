Inschrijvingen 20 kilometer Brussel starten dit weekend 23 maart 2018

02u27 0 Brussel Op 24 maart kan je je vanaf 9 uur 's ochtens verzekeren van een plaatsje voor de loopwedstrijd 20 kilometer door Brussel, die plaatsvindt op zondag 27 mei. Er vallen 40.000 borstnummers te verdelen.

Zowel individuele hardlopers als groepen die meerennen voor het goede doel, kunnen zich zaterdag via de website van de loopwedstrijd inschrijven. Om een te grote online overrompeling te voorkomen, kunnen groepen zich via een speciaal daarvoor voorzien programma inschrijven. "De inschrijvingen lopen elk jaar vlot. Er was even een dipje door de aanslagen, maar we verwachten beterschap," zegt organisator Carine Verstraeten. "De eerste 25.000 rugnummers gaan altijd vlot de deur uit en ook na de paasvakantie zien we opnieuw meer inschrijvingen." Het parcours start traditiegetrouw in het Jubelpark en trekt dan via de Belliardstraat de stad in. Daarna loopt de groep via de Louizalaan naar het Ter Kamerenbos, om door Watermaal-Bosvoorde en de Woluwes terug te keren naar het Jubelpark. (DCFS)