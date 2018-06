Inpakker aan de haal met iPhone: tien maanden cel 28 juni 2018

Een twintiger uit Ganshoren heeft een celstraf van tien maanden gekregen voor loondiefstal.





De man werkte vorig jaar bij DHL in Zaventem, waar hij containers moest vullen met pakjes. Maar toen die containers vervolgens naar Finland verscheept werden, bleek daar dat er enkele lege verpakkingen in zaten. Onderzoek van de camerabeelden wees uit dat de twintiger de bewuste pakjes geopend had en zo een iPhone kon stelen. Hij ontkende alles, maar telefonieonderzoek bracht de speurders bij een kennis van de inpakker. En die verklaarde dat hij de iPhone van de man gekocht had voor 450 euro. (WHW)