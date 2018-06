Ingrijpende dakwerken in Jubelpark 21 juni 2018

02u33 0 Brussel Het renovatie- en dakwerkenbedrijf Six zal dit najaar de metalen daken en de gevelbekleding van de gebouwen in het Jubelpark renoveren.

Het grootschalige project, dat een budget kreeg van 17 miljoen euro, zal vijf jaar in beslag nemen. Het omvat onder meer de renovatie van de daken van het Autoworldmuseum, het Legermuseum en het Kunst- en Geschiedenismuseum. Dat laatste kwam in februari 2016, toen het nog de naam Jubelparkmuseum droeg, in het nieuws vanwege de lekkende daken.





Het renovatiebedrijf zal de volledige metalen dakbedekking vervangen, de daken isoleren, en de lichtstraten en glasgevels vervangen.





(DCFS)