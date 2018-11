Ingenieurs ontwikkelen fashionapp Jasmijn Van Raemdonck

27 november 2018

21u10 0 Brussel Twee Brusselse handelsingenieurs zien het als hun missie om mensen tijdens het shoppen inspiratie te bieden. Marin Vandamme en Nicolas Baroud ontwikkelden hiervoor een nieuwe app ‘ScandaLook’. “Niemand wil er belachelijk bijlopen”.

De stap van handelsingenieur Marin, die ook een academische achtergrond in fysica en sterrenkunde heeft, naar de fashionwereld lijkt enorm. Toch slaagde hij er samen met Nicolas, een handelsingenieur die ook een master computerwetenschappen heeft, in deze kloof te overbruggen. “Als ingenieurs lijkt fashion misschien ver van ons bed maar hoe meer we ons in de fashionwereld gingen verdiepen, hoe meer problemen én oplossingen we zagen”. Een van die prangende problemen voor vele shoppers was het tekort aan inspiratie.

Iedereen influencer

Om dit probleem te verhelpen bedachten de jonge Brusselaars de app ‘ScandaLook’. “Door de barcode van een kledingstuk te scannen, kom je terecht in de database van onze app”, legt Marin uit. In die database staan foto’s van influencers die dit kledingstuk dragen. “Onze database laat foto’s zien van hoe deze modebewuste personen een bepaald kledingstuk combineren”, verduidelijkt hij.

De start-up valt of staat daarom met de medewerking van fashionista’s. Om zoveel mogelijk influencers bij elkaar te krijgen organiseerden Marin en Nicolas in juni een ‘Influencers Night’. Op dit evenement waren meer dan dertig influencers van over heel het land aanwezig. “Dit evenement was het begin van onze samenwerking maar vooral ook de bevestiging dat het tekort aan inspiratie in de winkels echt een probleem is”, aldus Marin.

Met de app kan iedereen zijn kleren taggen en zijn outfit op ScandaLook zetten. “Zo kan iedereen een influencer worden”, lacht Marin. “Het is erg laagdrempelig waardoor ons aanbod snel zal aangroeien en we een steeds groter publiek kunnen helpen”, vertelt hij.

Niet alleen voor meisjes

In het begin zal de app vooral focussen op jonge meisjes. Toch is het de bedoeling van de ingenieurs om zo groot mogelijk te gaan. “Als ik zelf ga shoppen moet ik altijd raad vragen aan mijn vriendin of aan mijn mama. Toen besefte ik dat niet alleen jonge meisjes maar eigenlijk iedereen deze app kan gebruiken. Niemand wil er belachelijk bijlopen”, voegt Marin er nog aan toe.

Hoewel Marin en Nicolas de app pas begin 2019 zullen lanceren, kennen de jongemannen al veel succes. In oktober werd ScandaLook op de Digital First conferentie verkozen tot een van de beste 100 start-ups van België. “We hebben daar dan ook ons project mogen voorstellen”. Maar dat is lang niet alles: “We werden ook geselecteerd door de ‘start-up incubator’ van Solvay Brussels School, waar we onlangs afstudeerden. Onze school helpt ons zo om ons project verder te ontwikkelen met steun van experts”.