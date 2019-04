Inbrekers over de vloer gehad? Helaas: politie komt dit jaar geen sporen meer zoeken Jelle Couder

09 april 2019

16u19 0 Brussel Het labo van de federale politie zal tot eind december niet meer naar sporen zoeken bij inbraken in de zes Brusselse politiezones. Het labo kampt met een personeelstekort, waardoor de zones zelf de sporen moeten opsturen naar het labo. “Een compleet verkeerd signaal voor de burger”, zegt politievakbond VSOA, die het personeelstekort aanklaagt.

Wie de komende maanden inbrekers over de vloer krijgt, zal niet meer kunnen rekenen op het labo van de federale politie om de daders op te sporen. De federale gerechtelijke politie van Brussel heeft te weinig personeel en middelen om alle DNA-sporen en vingerafdrukken bij inbraken zonder geweld onder de loep te leggen. En dus blijven de zes politiezones in de kou staan.

Het Labo voor Technische en Wetenschappelijke Politie (LTWP) heeft al haar personeel nodig voor een omschakeling binnen de organisatie om te voldoen aan de nieuwste Europese normen. “We leiden momenteel bugerpersoneel op en er lopen nog enkele aanwervingen. Maar die mensen zijn niet meteen inzetbaar”, zegt Sarah Frederickx van de federale politie. Het labo in Brussel wordt extra getroffen, omdat daar veel burgerpersoneel omgeschoold wordt tot inspecteur. De federale politie benadrukt wel dat het labo voor zwaardere incidenten wél nog ter plaatse komt.

Het is hoog tijd dat de regering middelen vrijmaakt om extra mensen aan te werven. De federale politie hoort ten dienste te staan van de lokale zones. Dit is dan ook een zeer fout signaal naar de burger Vincent Houssin

In principe blijft de situatie duren tot het einde van het jaar. “Maar we doen er alles aan om dit sneller af te handelen”, benadrukt Frederickx. “We stimuleren de lokale zones wel om ons te ondersteunen en om zelf spullen voor sporenonderzoek af te leveren bij het labo. Al die sporen worden nog onderzocht.”

Fout signaal

De zes Brusselse zones zijn de dupe van de malaise bij de federale politie, vindt politievakbond VSOA. “Het is hoog tijd dat de regering middelen vrijmaakt om extra mensen aan te werven”, zegt woordvoerder Vincent Houssin. “De federale politie hoort ten dienste te staan van de lokale zones zodat zij zich kunnen vrijmaken voor hun eigen werk. Bovendien stuur je hiermee een zeer fout signaal naar de burger.”

Wat als er zware zaken schuilgaan achter een ‘onschuldige' inbraak? Iemand die je kan vatten voor een inbraak, kan ook andere dingen op zijn kerfstok hebben Frédéric Fortunato

Volgens Frédéric Fortunato van politievakbond NSPV kan de situatie wel degelijk gevolgen hebben voor een onderzoek. “Het gaat hier zogezegd om kleine feiten, maar wie zegt dat er daarachter geen zware zaken schuilgaan?”, zegt hij. “Iemand die je kan vatten voor een inbraak, kan ook andere dingen op zijn kerfstok hebben. Bovendien is de werklast in de zones al hoog, dan hoeft dit er niet ook nog bij. Onze mensen doen hun best met de weinige middelen die er zijn, maar dat blijft niet werken.”

‘Samenwerken om situatie op te vangen’

De politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene benadrukt dat ze over een eigen labo beschikt. “Maar dat zal door deze beslissing extra bevraagd worden”, zegt woordvoerder Olivier Slosse. “We zullen proberen alles af te handelen wat binnenkomt, maar je kan natuurlijk niet overal tegelijk zijn. Concreet betekent dit dat de wachttijden zullen oplopen en dat er hier en daar mogelijk geen tussenkomsten zullen zijn.”

De zone Brussel-West heeft geen eigen labo. “Maar dat betekent niet dat we geen sporenonderzoek meer zullen doen”, zegt woordvoerster Caroline Vervaet. “Onze agenten zijn opgeleid om sporen te herkennen en te bewaren. We zullen die dan zelf bezorgen aan het labo. We betreuren het wel dat de dienstverlening voor de burger hierdoor in het gedrang komt.”

De zones bekijken samen hoe ze een oplossing kunnen vinden. “Misschien kunnen we personeel detacheren naar het labo om het tekort aan te vullen”, oppert Vervaet.