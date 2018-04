Inbrekers op heterdaad betrapt in Belfius-kantoor 04 april 2018

Twee gemaskerde mannen hebben gisterochtend geprobeerd om in te breken bij een Belfius-kantoor op de Waterloosesteenweg. Ze werden echter op heterdaad betrapt door een medewerkster van de bank en vluchtten weg, zonder buit. De twee zijn nog steeds niet gevat.





In eerste instantie ging de politie ervan uit dat het om een gewapende overval ging en dat de werknemers bedreigd werden met een wapen, waarna de overvallers vluchtten. Maar die versie werd al snel weerlegd door het parket. "Een werkneemster van de bank heeft rond 9.30 uur twee gemaskerde mannen aangetroffen in de kluizenzaal van het bankkantoor. De twee mannen zijn meteen op de loop gegaan. Ze hebben geen wapens getoond en er zijn geen gewonden gevallen", zegt Brussels parketwoordvoerder Denis Goeman. "De politie begon daarop in de omgeving van het bankkantoor met een zoekactie en zette een helikopter van de federale politie en een speurhond in. Er werd nog niemand gearresteerd", zegt Yves Desmet, woordvoerder van politiezone Marlow (Ukkel/Oudergem/Watermaal-Bosvoorde). Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse. Ook werden beelden van de bewakingscamera's in de omgeving geanalyseerd. (VDBS)