Inbrekers kledingwinkel overvielen eerder krantenwinkel WHW

07 maart 2019

16u16 0 Brussel Twee mannen zijn dinsdagnacht opgepakt nadat ze op heterdaad betrapt waren bij de inbraak in een kledingwinkel in Jette. De twee bleken bovendien ook verantwoordelijk voor een mislukte overval op een krantenwinkel in Jette, in december vorig jaar.

De twee mannen werden in de nacht van maandag op dinsdag opgepakt nadat een inwoner van Jette het geluid van brekend glas had gehoord. Vlak daarna had hij twee mannen zien weglopen. De gealarmeerde politie kon de twee, die een laptop hadden gestolen, oppakken. Het duo bleek al eerder toegeslagen te hebben. Vergelijking van hun persoonsbeschrijvingen met beelden van bewakingscamera’s wees uit dat de twee ook verantwoordelijk waren voor de mislukte overval op een krantenwinkel, op 21 december 2018.

Mes

Toen waren twee mannen en krantenwinkel in Jette binnengestapt en terwijl een van hen aan de deur de wacht hield, had de ander de uitbaatster bedreigd met een mes en de inhoud van de kassa geëist. De uitbaatster had geweigerd het geld te overhandigen en had op haar alarmknop geduwd, waarna de twee overvallers er vandoor waren gegaan. Beide mannen bekenden zowel de inbraak in de kledingwinkel en de overval op de krantenwinkel en werden door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst.