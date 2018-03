Inbrekers gevat na inbrakenplaag 09 maart 2018

De twee daders van vijf inbraken met valse sleutels en twee gewapende overvallen zijn gevat. De politie sloeg erin de 23-jarige D.U.S. en de 21-jarige S.S. te arresteren, nadat ze dinsdag een huiszoeking uitvoerde in hun woning in Schaarbeek en bezwarend materiaal terugvond. Beide daders werden ter beschikking gesteld van de Brusselse onderzoeksrechter. De arrestatie kadert in een grote anti-inbraakbeleid, waarbij politiepatrouilles kwetsbare buurten controleert die zijn geïndentificeerd door statistieken. Op die manier kon de politie al 24 inbrekers arresteren door onderzoek, en vatten ze 7 daders op heterdaad. (DCFS)