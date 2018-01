Inbreker viseert twee keer filialen van La Vapotheque 24 januari 2018

In een maand tijd is er twee keer ingebroken in Brusselse filialen van La Vapotheque, een winkel die zich specialiseert in elektronische sigaretten. "De eerste inbraak vond plaats in ons filiaal aan de Graanmarkt tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Toen ging een inbreker aan de haal met een iPad", zegt een winkelbediende. "Afgelopen zondag hadden we weer prijs. Dezelfde inbreker sloeg weer toe, maar nu in ons filiaal in Ukkel. Hij heeft spullen meegenomen voor een waarde van 1.500 euro. Dankzij camerabeelden kwamen we erachter dat het om dezelfde persoon ging. Die beelden hebben we overhandigd aan de politie. We bekijken wat voor maatregelen we kunnen nemen om dit soort incidenten in de toekomst te vermijden", aldus de winkelbediende. (VDBS)