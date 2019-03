Inbreker verstopt zich in bad...maar wordt toch gevonden WHW

25 maart 2019

19u02 0 Brussel Een inbreker dacht dé ideale verstopplaats gevonden te hebben nadat hij en zijn kompaan betrapt waren bij een inbraak. Hij verstopte zich bij de buren in bad...maar werd toch gevat.

Samen met een minderjarige vriend had de man het slot van een woning in Jette geforceerd. Toen ze het huis doorzochten, kwam de bewoonster thuis. Via het balkon namen ze de benen maar een van hen kon door een buurman overmeesterd worden. De andere leek te kunnen ontkomen. Na een korte zoektocht werd hij echter aangetroffen achter het douchegordijn in het bad van de buren. Een koude douche voor de man, die bovendien gewond bleek te zijn. Hij had even daarvoor zijn been gebroken toen hij een afsluiting tussen twee tuinen had beklommen. De jongste dader was eerder gevlucht uit zijn jeugdinstelling. Hij werd er opnieuw geplaatst. Zijn oudere vriend zal zich voor de rechter moeten verantwoorden.