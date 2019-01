Inbreker verbergt zich in toiletten WHW

11 januari 2019

12u15 0 Brussel Een 22-jarige inbreker is op een wel heel aparte plaats teruggevonden. Nadat hij betrapt werd door een bewoonster had zich verschanst in een toilet.

De man werd in de Ribaucourtstraat opgemerkt door de bewoner van het huis. Die verwittigde meteen de politie, waarop de inbreker zich verschanste in het toilet. Na veel geduw en getrek kon de jongeman uit het toilet worden gehaald. Hij bleek illegaal in het land en werd aangehouden door de onderzoeksrechter.