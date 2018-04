In stijl naar de hoofdstad met de boot NIEUWE CRUISETERMINAL MOET WATERWEGTOERISME STIMULEREN FREYA DE COSTER

21 april 2018

02u50 0 Brussel De gloednieuwe Brussels Cruise Terminal is gisteren ingehuldigd. De nieuwe kade dient als aanmeerplaats voor inlandse riviercruiseschepen en moet duizenden toeristen naar de hoofdstad vervoeren. "De terminal wordt de poort naar de stad en zal de wijk doen heropleven."

MS Modigliano kreeg de primeur om als eerste aan te meren aan de nieuwe passagiersterminal in Neder-Over-Heembeek. Het is de eerste aanmeerplaats in Brussel die uitsluitend gewijd is aan riviercruiseboten. Met zijn 240 meter lange en 12 meter brede kade, is de terminal een hele verademing tegenover de Heembeekkaai, waar toeristische cruiseschepen vroeger noodgedwongen toekwamen. "De Heembeekkaai is een industriële kade waar alle bedrijfsactiviteit plaatsvindt. Vrachtwagens rijden er af en aan, transportschepen laden en lossen er hun ladingen en ga zo maar door", zegt Alfons Moens, directeur van de Brusselse Haven. "Kortom, een erg vuile en zelfs gevaarlijke plaats om cruiseschepen te ontvangen. De industrieactiviteit combineren met het toerisme was onmogelijk."





Shuttlebussen

De nieuwe terminal ontvangt toeristen in stijl. "De cruiseschepen meren hier aan, waarna shuttlebussen de toeristen naar de stad vervoeren. Daar kunnen ze het culturele leven ontdekken en vervolgens terugkeren, om hun tocht met de cruise verder te zetten. Ook de waterbussen kunnen hier halt houden", aldus Moens. De investering in waterwegvervoer moet er mee voor zorgen dat onze overvolle wegen ontlast worden. "Vorig jaar ontving Brussel zo'n 50 cruiseschepen, goed voor 12.000 passagiers. Op termijn willen we het vaarttoerisme laten boomen. Per jaar hopen we 35.000 passagiers te ontvangen."





De terminal is niet alleen bedoeld om het toerisme te stimuleren. Het project kadert immers in het Kanaalplan van het Brusselse gewest en de stad, die de kanaalzone nieuw leven inblaast. De Haven van Brussel werkte dan ook hard om ook de wijk te laten meegenieten van het nieuwe project. De bakstenen oever maakte plaats voor een brede voetgangersweg en ook het fietspad langs de kade wordt heraangelegd. "De inwoners van Neder-Over-Heembeek zijn het contact met het water verloren. Deze site lijkt enkel nog te bestaan uit bedrijfsterreinen en industrie. Om de wijk op te fleuren, bouwden we een voetgangersbrug die de Vilvoordsesteenweg overbrugt en leidt naar een groene wandelroute. Die loopt van de terminal, langs de kaai, naar het naburige park en eindigt opnieuw aan de kade. Op de passerelle kunnen mensen boten spotten." Eind 2019 maakt ook een vernieuwd skatepark zijn intrede op de site. Prijskaartje van het project: 5,2 miljoen euro.