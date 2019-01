In maffiastijl ontvoerd: politie bevrijdt zwaar gefolterde man uit kelder in Brussel Jasmijn Van Raemdonck

18 januari 2019

12u31 0 Brussel Op klaarlichte dag werd dinsdag in Brussel een man van Roemeense afkomst ontvoerd. De Brusselse federale gerechtelijke politie (FGP) heeft de man, die door zijn gijzelnemers zwaar werd toegetakeld, woensdag kunnen bevrijden.

De politie trof de Roemeense man zwaar toegetakeld aan in de kelder van een pand in Sint-Gillis. De nachtmerrie van het slachtoffer begon dinsdag op klaarlichte dag in hartje Brussel. Daar werd de man, die met zijn vriendin in de auto zat, klemgereden. Nadat onbekenden zijn vriendin uit de auto sleurden, dwongen ze hem om hen te volgen met zijn auto.

Het was de vriendin die de politie inlichtte. Al snel werd duidelijk dat de ontvoering kaderde binnen een historie van speelschulden. Het ontvoerde slachtoffer was verscheidene personen nog duizenden euro’s verschuldigd.

De speciale eenheden van de federale politie kwamen door hun speurwerk op verschillende mogelijke adressen uit waar het slachtoffer gevangen kon gehouden worden. Uiteindelijk trof de politie de ontvoerde man aan in een kelder in Sint-Gillis. Hij was zwaar toegetakeld en werd onmiddellijk naar het ziekenhuis overgebracht. In totaal konden vijf verdachten worden opgepakt die vandaag al voor de onderzoeksrechter worden voorgeleid.