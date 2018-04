In beroep zwaardere straf voor dodelijke inbraak 12 april 2018

02u48 0

De man die in 2015 de 71-jarige Jean-Pierre Schmerber doodde bij een inbraak in zijn appartement in de Emile De Motlaan is voor het hof van beroep veroordeeld tot 15 jaar cel. Het slachtoffer werd in mei 2015 in zijn appartementen in de Emile De Motlaan in Brussel gedood. De verdachte had hem eerst op de grond gegooid en daarna vastgebonden, zodat hij het appartement kon leegroven. De zeventiger kwam daarbij om het leven. De man werd daarna in een koffer gestoken en gedumpt in een steengroeve in de buurt van Seneffe. In eerste aanleg kreeg hij slechts 12 jaar, omdat er geen intentie was om te doden en het dus enkel om slagen en verwondingen ging. Het hof van beroep hield er dezelfde mening op na, maar gaf toch drie jaar extra. (WHW)