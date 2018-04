In beroep veel zwaardere straf na dodelijke ruzie 10 april 2018

Een Russische man is door het hof van beroep veroordeeld tot acht jaar cel voor het doden van een landgenoot van hem. De twee geraakten eind 2015 in een ruzie verwikkeld nadat beiden veel te veel gedronken hadden. In eerste aanleg kreeg hij twintig maanden cel, omdat de rechtbank achtte dat hij niet de intentie had om het slachtoffer te doden. Daarom werd hij enkel veroordeeld voor slagen en verwondingen. Het hof van beroep was een andere mening toegedaan en veroordeelde hem voor doodslag. Vooral het feit dat de beklaagde meerdere reeksen slagen had toegediend werd hem zwaar aangerekend. (WHW)