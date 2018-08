Illegale feestzaal maakt buren leven zuur LES BORDS D'EAU ZOU NIET OVER NODIGE VERGUNNINGEN BESCHIKKEN FREYA DE COSTER

07 augustus 2018

02u32 0 Brussel Buurtcomité Bockstael voor Iedereen is de wanhoop nabij. De overlast van een feestzaal in de buurt maakt hen het leven onmogelijk. "Ze mogen zelfs geen feesten organiseren, want ze hebben geen vergunning. Toch lijkt de stad onze klachten te negeren", klinkt het.

Trouwfeesten tot 4 uur 's ochtends, drankpartijen op de stoep, wildparkeren en ga zo maar door. De buurtbewoners van de Bockstaellaan zijn het beu. De vzw Les Bords D'Eau geeft onrechtmatig trouwfeesten in het pand op de Bockstaellaan 93, dat voor constante overlast zorgt. En dat élk weekend, al 18 jaar lang. "Voor vier uur gaan slapen in het weekend lukt niet meer", zegt een buurvrouw. Zij blijft liever anoniem, want ze vreest voor de acties van de vzw. "Mijn muur grenst aan de feestzaal, het lawaai is niet te harden. Ik diende al meermaals klacht in, maar dat durf ik niet meer. Zodra ik actie onderneem, staan ze aan mijn deur. Op intimiderende toon vragen ze waarom ik zo moeilijk doe en hen niet gerust laat. Ik voel me bedreigd."





Op de stoep voor het pand verzamelen de feestvierders dan weer om hun drankjes te nuttigen. "Dat doen ze al leunend tegen de gevel van onze huizen en ze parkeren op de middenberm", getuigt het buurtcomité. "Hun vuilniszakken deponeren ze voor onze deur, de stank is niet te harden." De politie contacteren lijkt weinig uit te halen. "Ofwel dagen ze niet op, ofwel zeggen ze ons dat ze geen boetes mogen uitschrijven."





Maar er is meer. Volgens de buurtbewoners zou de eigenares niet over de nodige vergunning beschikken. "Een overlegcommissie heeft altijd de stedenbouwkundige en milieuvergunning geweigerd door de overlast. In 2015 is de eigenares in beroep gegaan bij het gewest die haar een stedenbouwkundige vergunning toekende, maar een milieuvergunning heeft ze nog steeds niet op zak."





'Boycot'

De eigenares van de feestzaal reageert furieus op de beschuldigingen en beweert dat de bewoners liegen. Ze beschuldigt voornamelijk een buurvrouw. "Ik heb wel degelijk mijn twee vergunning. Een buur kan niet uitstaan dat haar rust verstoord wordt en zet de andere bewoners tegen onze vzw op. Op 16 augustus wordt mijn vergunning verlengt, dat wil ze nu boycotten."





Nochtans bevestigt de dienst stedenbouw dat de feestzaal niet over de gepaste vergunningen bezit. "De vzw heeft inderdaad een stedenbouwkundige vergunning, afgeleverd door het gewest na hoger beroep. Maar een milieuvergunning heeft ze niet." De buurtbewoners zijn de wanhoop nabij, want 16 augustus beslist de gemeente over de vergunning. "Sommige leden van de PS wonen in de wijk en willen de feestzaal behouden", aldus het buurtcomité. "Het lijkt er dus op dat ze de vergunning goedkeuren. En dan staan we machteloos."