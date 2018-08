IJssalon weigert rolstoelgebruikster KATHERINE (25) MAG HÄAGEN-DAZS ZAAK NIET IN MET ASSISTENTIEHOND FREYA DE COSTER

03 augustus 2018

02u47 0 Brussel Even een ijsje gaan eten in het centrum van Brussel? Voor rolstoelgebruikster Katherine Sokal zit het er niet in. Zij en haar hulphond Ned waren woensdag niet welkom in het Häagen-Dazs ijssalon op het Louisaplein. Nochtans mogen assistentiehonden niet geweigerd worden. Sokal trok er gisteren dan ook op uit om winkels en horecazaken te informeren over die wetgeving.

De zoveelste slag in het gezicht was het voor Katherine Sokal. Samen met een vriendin wilde de 25-jarige studente sociaal werk uit Jette woensdag genieten van een verkoelend ijsje in het ijssalon van Häagen-Dazs op het Louisaplein. Maar de toegang werd haar meteen ontzegd. Sokal zit in een rolstoel en wilde het pand met haar assistentiehond Ned betreden. Honden zijn in het ijssalon niet toegelaten, maar de eigenaar was duidelijk niet op de hoogte over de wettelijke opgelegde uitzondering voor assistentiehonden.





"Met hand en tand heb ik proberen uit te leggen dat mijn hond wél binnen mag, maar het antwoord bleef hetzelfde. Mijn hond ruifde te veel en mocht er niet in", vertelt Sokal. Teleurgesteld dropen zij en haar vriendin af. Voor de zoveelste keer al. "Zeker tien keer per jaar weigeren winkels of horecazaken me. De uitbaters beseffen niet dat assistentiehonden overal toegelaten zijn. De discussie is zo vermoeiend, dat ik soms geen zin heb om de deur uit te gaan."





Het argument dat Sokal het vaakst te horen krijgt, is hygiëne. "Maar sommigen hebben het ook over allergieën of angst bij andere klanten. Maar Ned is een speciaal getrainde hond. Hij blijft rustig zitten en valt niemand lastig." Zelfs naar school, de bioscoop of de dokter gaat Ned mee. Want voor Sokal is Ned van levensbelang. "Hij blaft als ik in gevaar ben, brengt mijn jas en grijpt zelfs de dingen in de winkel uit het onderste rek, want daar kan ik vanuit mijn stoel niet bij."





Sensibiliseren

Sokal plaatste haar ervaring intussen op Facebook. Die werd opgepikt door parlementslid Carla Dejonghe, die zich inzet als gastgezin voor assistentiehonden. Donderdag deelden ze samen stickers uit die aangeven dat assistentiehonden welkom zijn. "Ik roep ook op tot een sensibiliseringscampagne rond de toegang voor assistentiehonden", aldus Dejonghe.





(Niet) op de hoogte

De hoofdober van het ijssalon geeft toe dat ook hij niet op de hoogte was van de wetgeving. Toch beweert de Brusselse Horeca-federatie dat er van een grootschalig probleem geen sprake is. "Eigenaars weten dat ze deze honden niet mogen weigeren. We plannen dan ook geen speciale informatieacties", aldus voorzitter Yves Roque.





Nochtans bewijzen Sokals ervaringen het tegendeel. Klacht indienen tegen Häagen Dasz doet ze niet. "Dat lost het probleem niet op. Pas als iedereen geïnformeerd is, zal ik me niet meer elke dag hoeven te verantwoorden."