IJssalon dat in mediastorm terechtkwam definitief gesloten 05 september 2018

Het ijssalon van de Amerikaanse keten Häagen-Dazs op het Louizaplein is definitief dicht.





Het salon kwam midden augustus in een mediastorm terecht, toen het weigerde een assistentiehond van een rolstoelgebruiker binnen te laten. Dit is echter niet de reden van de sluiting. De huurovereenkomst liep af op 31 augustus. Het was een einde in mineur voor het ijssalon op het Louizaplein. Op 1 augustus mocht een rolstoelgebruikster niet binnen in het gezelschap van haar assistentiehond om te genieten van een ijsje. Volgens het personeel ruifde haar hond te veel en mocht ze enkel op het terras een ijsje eten. Naast onbeleefd bleek de weigering ook manifest onwettig te zijn. Assistentiehonden moeten immers overal toegelaten worden. De rolstoelgebruiker liet het er niet bij en diende klacht in. Welke zaak er in het leegstaande pand komt, is nog niet bekend. Häagen-Dazs heeft nog drie andere ijssalons in Brussel. (WHW)