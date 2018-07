Iconisch zwembad heropent in 2019 20 juli 2018

In 2019 zouden de Baden van Sint-Joost-ten-Node, in de Sint-Franciscusstraat, opnieuw toegankelijk moeten zijn. Het beschermde Art Deco zwembad is al sinds 2010 gesloten, maar wordt volop gerestaureerd. Het beschermde zwembad uit 1933 ging dicht omwille van conservatieproblemen en omdat er scheurtjes in de zwemkuip waren ontdekt. Dat leidde tot een restauratieproject voor de monumentale zwemhal. Na grondig vooronderzoek ging de werf begin januari 2017 van start. De kuip wordt opnieuw waterdicht gemaakt en de betegeling op identieke wijze hersteld. Als alles goed loopt, moet het zwembad begin 2019 opnieuw openen.





(DCFS)