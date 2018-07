Iconisch restaurant Belga Queen bijna failliet 20 juli 2018

02u43 0 Brussel Het beroemde restaurant Belga Queen aan de Wolvengracht zit in moeilijke papieren. Het heeft bescherming tegen zijn schuldeisers aangevraagd bij de rechtbank van koophandel.

De Belga Queen van designer-kok Antoine Pinto is een icoon onder de Brusselse restaurants. Maar de zaak aan de Wolvengracht, vlak aan het Muntplein, dreigt failliet te gaan. In 2016 maakte het restaurant 200.000 euro verlies op een omzet van 4,5 miljoen euro.





De advocaat van het restaurant bevestigt in L'Echo dat de Brusselse onderneming bescherming tegen haar schuldeisers heeft aangevraagd. De vestiging in Gent is zelfs al failliet verklaard, maar heeft een curator aangesteld die het restaurant open houdt tot een overnemer is gevonden.





Als verklaring voor de financiële problemen wijst de advocaat respectievelijk naar de Brusselse voetgangerszone, de aanslagen van 22 maart en de lockdown na de aanslagen in Parijs. Het is het zoveelste Brusselse restaurant dat in zwaar weer zit. Ook elf andere iconische restaurants, waaronder La Maison du Cygne en Brasserie Georges, zijn onlangs failliet verklaard. (DCFS)