Huurder sterft in appartementsbrand BRANDWEER KAN OVERIGE 12 INWONERS EVACUEREN VANOP DAK FREYA DE COSTER

12 maart 2018

02u24 0 Brussel Een hevige brand in een appartementsgebouw in de Koninklijke Jachtstraat in Oudergem heeft gisterochtend aan een bewoner het leven gekost. Ingesloten door de vlammen en bevangen door de rook, stierf de huurder door rookintoxicatie. De brandweer evacueerde de 12 andere inwoners van het appartementsgebouw vanop het dak.

Zwartgeblakkerde baksteen, een uitgebrand dak, geparkeerde wagens vernield door neervallende brokstukken. De ravage is groot in de Koninklijke Jachtstraat in Oudergem. Bewoners kunnen niet geloven wat vlakbij gebeurde. De dood van één van de huurders komt hard aan.





"Ik werd opgeschrikt door een enorme knal van een raam dat ontplofte in minieme splinters glas. Meteen daarna volgden schrille kreten en geschreeuw", zegt overbuurman Baly. Om 7.45 uur brak in het gebouw tegenover hem een brand uit. "Vanuit mijn raam zag ik metershoge vlammen uit het dak komen. Een vrouw in kamerjas hing uit haar raam en gilde dat ze naar beneden zou springen. Op de stoep troepten al mensen samen die matrassen wilden leggen om haar val te breken, terwijl op het aangrenzende dak twee jongens hun buren probeerden te evacueren. Gelukkig was de brandweer snel ter plaatse."





Helemaal verkoold

De brandweermannen evacueerden 12 bewoners vanop het dak en via de tuin. Vijf van hen waren kinderen, de overige volwassenen. Ook een hond, een kat en een fret werden gered van de vlammen. Maar voor één bewoner kwam alle hulp te laat. "Tijdens het blussen vonden we op de vierde verdieping, net onder het dak, een levenloos lichaam terug", zegt brandweerofficier Van Kriekinge. "We weten zelfs niet of het om een man of vrouw gaat, het lichaam is helemaal verkoold door de vlammen. De brand woedde in de houten traphal en heeft die helemaal verwoest. De bewoner zat ingesloten in zijn appartement door de stijgende vlammen en kon geen kant op. Hij stikte door de ingeademde rook." Ook een brandweerman kwam niet ongedeerd uit de ravage. Een deel van de trap stortte tijdens het blussen in en brokstukken kwamen op de redder terecht. Hij werd met verwondingen naar het Delta-ziekenhuis in Oudergem overgebracht. Ten slotte bracht de brandweer ook de bewoners van het aangrenzende pand in veiligheid. "Het verbrandde huis stond op instorten. We konden geen risico's nemen", aldus de politie van Oudergem.





Huisjesmelkerij?

Terwijl twee vrouwen opgelucht hun hond en fret ophalen, kijkt Aminatou Bah radeloos naar het huis. Nog maar een week geleden verhuisde de jonge vrouw er uit haar appartement op de eerste verdieping. "Dit verbaast me eigenlijk niets", zegt ze onthutst. "Drie jaar lang huurde ik een appartement in dit gebouw, net zoals tientallen andere mensen. Allemaal families en koppels die het sociaal moeilijk hebben. Maar het gebouw zelf is amper in orde. Problemen met elektriciteit, verouderde accommodaties en veel te veel mensen op één ruimte. Eén keer dienden we klacht in bij de gemeente. Het immobiliënkantoor dat de appartementen verhuurt, heeft toen enkele kleine werkzaamheden uitgevoerd om ons te sussen. Ik heb zoveel geluk gehad dat ik aan dit drama ben ontsnapt."





De geëvacueerde bewoners kunnen enerzijds terecht bij familie of vrienden, of worden door de gemeente opgevangen. Een branddeskundige onderzoekt nu de oorzaak van de brand. Het parket start ondertussen een onderzoek naar huisjesmelkerij. Het immobiliënkantoor, eigenaar van het gebouw, was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.